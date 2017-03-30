В Крыму сообщают об аресте активиста Ремзи Бекирова

В Крыму задержали активиста Ремзи Бекирова, его обвиняют в якобы размещении в социальной сети запрещенных материалов. Об этом на своей странице в Facebook сообщил крымский адвокат Эдем Семедляев.

По словам адвоката, Бекирову вменяют статью 20.29 КоАП России – производство и распространение экстремистских материалов.

Крым.Реалии пытаются узнать подробности происходящего.

Накануне, 29 марта, в Симферополе под зданием Верховного суда Крыма был задержан активист Белял Адилов. По информации адвоката Эмиля Курбединова, Адилову вменяют статью 318 УК России – применение насилия или угрозы в отношении представителя власти.

Адвокат задержанного Эдем Семедляев сообщил, что судебное заседание по избранию меры пресечения состоится в четверг, 30 марта.

В открытых источниках российские силовые структуры Крыма никак не прокомментировали задержания активистов.

С переходом Крыма под контроль России на полуострове ФСБ проводит регулярные обыски и допросы журналистов, активистов, общественных деятелей, проходят задержания среди представителей крымскотатарского населения. Правозащитники характеризуют это как «борьбу с инакомыслием».

Министерство иностранных дел Украины неоднократно выражало обеспокоенность преследованием граждан Украины в аннексированном Крыму и призывало прекратить давление.