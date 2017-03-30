В Крыму задержан журналист и группа активистов

В Симферополе задержана группа крымскотатарских активистов среди них Ремзи Бекиров, Руслан (фамилию не сообщают), Риза Изетов и журналист ресурса Аrticle20 Тарас Ибрагимов. Также с группой активистов в здание Центра по противодействию экстремизму («Центр Э») вошел Осман Арифмеметов, однако через некоторое время он был освобожден. Об этом Крым.Реалии сообщил адвокат Эдем Семедляев.

Как рассказал освобожденный Осман Арифмеметов, Ремзи Бекирову вменяют административную статью.

«Нас завели куда-то в подвал, из-за того, что я постоянно консультировался с юристом, защитником своим по телефону, их это раздражало, возможно это послужило поводом, чтобы от меня скорее избавиться и отпустить. Остальные до сих пор находятся там», – сказал в видеообращении в Фейсбуке Арифмеметов.

Ранее в Крыму задержали активиста Ремзи Бекирова, его обвиняют в якобы размещении в социальной сети запрещенных материалов. Задержанные, по рассказам очевидцев, пришли к зданию «Центра Э», чтобы оставить передачу для Бекирова.

Накануне, 29 марта, в Симферополе под зданием Верховного суда Крыма был задержан активист Белял Адилов. По информации адвоката Эмиля Курбединова, Адилову вменяют статью 318 УК России – применение насилия или угрозы в отношении представителя власти.

Адвокат задержанного Эдем Семедляев сообщил, что судебное заседание по избранию меры пресечения состоится в четверг, 30 марта.

В открытых источниках российские силовые структуры Крыма никак не прокомментировали задержания активистов.

С переходом Крыма под контроль России на полуострове ФСБ проводит регулярные обыски и допросы журналистов, активистов, общественных деятелей, проходят задержания среди представителей крымскотатарского населения. Правозащитники характеризуют это как «борьбу с инакомыслием».

Министерство иностранных дел Украины неоднократно выражало обеспокоенность преследованием граждан Украины в аннексированном Крыму и призывало прекратить давление.