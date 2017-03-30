Администрацию Керчи возглавит первый заместитель экс-мэра Подлипенцева – СМИ

Подконтрольную Кремлю администрацию Керчи возглавит заместитель экс-мэра города Владимира Подлипенцева Сергей Бороздин. Об этом журналистам 30 марта рассказал российский глава Крыма Сергей Аксенов, сообщают РИА Новости Крым.

«Проблемы со здоровьем помешали главе администрации Керчи выполнить все задачи, которые были поставлены. Проводим его с честью. К счастью, в городе есть достаточно эффективная и квалифицированная кадровая скамейка. Обязанности главы администрации Керчи исполняет Сергей Бороздин. На мой взгляд, человек системный», – сказал Аксенов.

Накануне на крымском провластном ресурсе «Крыминформ» сообщалось, что глава администрации Керчи Владимир Подлипенцев напишет заявление об отставке на следующей неделе. По его словам, он планирует вернуться к врачебной практике.