Задержанных в Крыму активиста и журналиста отпустили на свободу – адвокат

Задержанных 30 марта в Симферополе активиста Ризу Изетова и журналиста ресурса Аrticle20 Тараса Ибрагимова отпустили на свободу. Об этом в комментарии Крым.Реалии сообщил крымский адвокат Эдем Семедляев.

«Тарас Ибрагимов и Риза Изетов вышли на свободу. Насколько я понял, причиной задержания стало то, что кто-то позвонил в «Центр Э» и сообщил, что возле здания находятся подозрительные лица», – отметил Семедляев.

По словам адвоката, двоих задержанных допросили о том, что они делали возле «Центра Э».

«Тараса допрашивали письменно. Спрашивали, давно ли он в Крыму, что он здесь делает. Посмотрели его личные вещи и попросили разблокировать телефон. Он не согласился. Всего продержали около часа, после чего отпустили», – добавил Семедляев.

Адвокат добавил, что задержанного утром 30 марта активиста Ремзи Бекирова оставили под стражей. На 14.00 назначено судебное заседание по его делу.

30 марта в Симферополе задержали группу крымскотатарских активистов среди них Ремзи Бекиров, Риза Изетов и журналист ресурса Аrticle20 Тарас Ибрагимов. Также с группой активистов в здание Центра по противодействию экстремизму («Центр Э») вошел Осман Арифмеметов, однако через некоторое время он был освобожден.