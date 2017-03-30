В автобусах у пророссийских активистов находились палки и арматура – свидетель по «делу Чийгоза»

На очередном заседании подконтрольного Кремлю Верховного суда Крыма по «делу Чийгоза» свидетель Назим Меметов дал показания о том, что 26 февраля 2014 года под Верховной Радой Крыма видел более десяти автобусов «Богдан» с севастопольскими номерами, внутри которых находились палки и арматура, а также георгиевские ленточки, сообщает корреспондент Крым.Реалии.

Меметов пояснил, что все это смог увидеть, поскольку двери автобусов были открыты. Также он рассказал, что во время столкновения представители пророссийского митинга провоцировали крымских татар – показывали неприличные жесты, выкрикивали оскорбления, двое размахивали палками. Помимо этого он видел, как из-за первых рядов пророссийских активистов распыляли газ в сторону сторонников митинга за единство Украины.

Ахтем Чийгоз был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии «Русское единство».

«Дело Чийгоза» российский суд рассматривает в рамках «дела 26 февраля» после того, как суд на закрытом заседании разделил это дело на два: отдельно – по заместителю главы Меджлиса крымских татар Ахтему Чийгозу, и отдельно по другим фигурантам процесса – Али Асанову и Мустафе Дегерменджи.