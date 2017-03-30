Джемилев: Крым будет возвращен, нет никакого сомнения

Лидер крымскотатарского народа, народный депутат Украины Мустафа Джемилев высказал уверенность в том, что аннексированный Россией Крым будет возвращен под контроль Украины, и это лишь «вопрос времени». Об этом Мустафа Джемилев сообщил в интервью Крым.Реалии.

«Это (возвращение Крыма под контроль Украины – КР) зависит от многих факторов. В первую очередь, от активизации международного сообщества. Одна из форм – это наложение жестких санкций на агрессора. Потому что агрессия против соседней страны и захват части ее территории – это большая угроза всему миру. Если осознание той опасности, которой подвергается мир, придет к государственным деятелям всех стран в мире, то, конечно, день освобождения будет значительно ближе», – сказал депутат.

Вместе с тем он посетовал на отношение политиков к ситуации – многие «живут сегодняшним днем», другие остаются в зависимости от России.

При этом, по мнению Джемилева, украинская дипломатия добилась определенных успехов.

«Резолюции Генеральной ассамблеи ООН и парламентской ассамблеи Совета Европы, два последних заявления Европарламента, Тбилисская декларация ОБСЕ. Во всех этих документах говорится о России как об агрессоре, а также есть требования о выводе российских войск с нашей территории», – напомнил Джемилев.

Прокуратура Автономной Республики Крым 22 марта сообщила о начале досудебного расследования в уголовном производстве по факту препятствования депутатской деятельности Мустафы Джемилева, которое заключается в запрете въезда на территорию полуострова Крым сроком на пять лет.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».