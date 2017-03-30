Суд в Крыму арестовал активиста Бекирова на трое суток

Подконтрольный Кремлю Симферопольский районный суд вынес решение в отношении крымскотатарского активиста Ремзи Бекирова, которого российские власти обвинили в распространении экстремистских материалов. Ему предписано трое суток ареста, сообщает корреспондент Крым.Реалии 30 марта.

Утром этого же дня Бекиров вошел в здание Центра по противодействию экстремизму («Центр Э») с намерением забрать личные вещи, которые оставил после предыдущего принудительного визита. Там его задержали и предъявили обвинение якобы в распространении информации экстремистского содержания в социальной сети.

Группа активистов отправилась к зданию «Центра Э» с намерением поддержать Бекирова, их также задержали и допросили. После активистов освободили.

В открытых источниках российские силовые структуры Крыма никак не прокомментировали задержания активистов.

С переходом Крыма под контроль России на полуострове ФСБ проводит регулярные обыски и допросы журналистов, активистов, общественных деятелей, проходят задержания среди представителей крымскотатарского населения. Правозащитники характеризуют это как «борьбу с инакомыслием».