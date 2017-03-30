В НАТО обеспокоены российскими военными маневрами в Крыму, а также российскими учениями «Запад» и «Кавказ». Об этом шла речь на заседании Комиссии Россия-НАТО, сообщает Радiо Свобода.

Также отмечается, что противоречия между НАТО и Россией углублены недавним размещением тактических ракетных комплексов «Искандер» в Калининградской области. В Москве утверждают, что таким образом российская сторона усиливает свою обороноспособность в ответ на развертывание в Европе американских ПРО.

Стороны обменялись мнениями относительно беспокойства, высказанного Россией из-за размещения ротационных батальонов альянса в Польше, Эстонии, Латвии и Литве.

Комментируя прошедшее заседание, руководитель Североатлантического союза Йенс Столтенберг напомнил о решительной поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины. «Мы не признаем, и не будем признавать незаконную аннексию Россией Крыма», – заявил Столтенберг в штаб-квартире НАТО.

Тема Украины на прошедшем заседании была первой, которую обсудили стороны. Нынешняя встреча проходит за день до встречи министров иностранных дел стран Североатлантического альянса.

В Крыму проходят ракетные кораблей военно-морской базы Черноморского флота России.

В пятницу, 24 марта, в Крыму завершилось крупномасштабное командно-штабное учение с тремя соединениями Воздушно-десантных войск России, которое проводилось на полигоне Опук под руководством командующего ВДВ генерал-полковника Андрея Сердюкова.

В Министерстве обороны России заявили, что учения проводятся «в соответствии с планом боевой подготовки Воздушно-десантных войск». В учениях участвуют более 2,5 тысяч российских десантников, задействовано около 600 единиц боевой техники.

В Генштабе Украины назвали незаконными российские военные учения в Крыму.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».