Защита будет подавать апелляцию на арест активиста Бекирова в Крыму – юрист

Сторона защиты задержанного 30 марта крымчанина Ремзи Бекирова будет подавать жалобу на решение суда о трехдневном аресте активиста. Об этом в комментарии Крым.Реалии заявила юрист Эльвина Семедляева

«Мы будем подавать апелляционную жалобу. Постараемся сделать это завтра, чтобы апелляция была назначена в короткий период времени, пока он (Ремзи Бекиров – КР) будет находиться в спецприемнике. Мы не рассчитываем на то, что суд удовлетворит нашу жалобу, но это стандартный путь для подачи жалобы в ЕСПЧ», – отметила Эльвина Семедляева.

Утром 30 марта сообщалось, что в Крыму задержали активиста Ремзи Бекирова, его обвиняют в якобы размещении в социальной сети запрещенных материалов. Крымский адвокат Эдем Семедляев утверждает, что Бекирову вменяют статью 20.29 КоАП России – производство и распространение экстремистских материалов.

Позднее подконтрольный Кремлю Симферопольский районный суд арестовал Ремзи Бекирова на трое суток.

С переходом Крыма под контроль России на полуострове ФСБ проводит регулярные обыски и допросы журналистов, активистов, общественных деятелей, проходят задержания среди представителей крымскотатарского населения. Правозащитники характеризуют это как «борьбу с инакомыслием».

Министерство иностранных дел Украины неоднократно выражало обеспокоенность преследованием граждан Украины в аннексированном Крыму и призывало прекратить давление.