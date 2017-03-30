Крымского активиста арестовали за публикации в соцсети 6-летней давности – журналист

Крымскотатарский активист Ремзи Бекиров, арестован в Крыму на трое суток за размещение видео в социальной сети в 2009-2010 годах. Об этом сообщает журналист Радио Свобода Антон Наумлюк в Фейсбуке.

«Ремзи предъявили обвинение по 20.29 КоАП (Производство и распространение экстремистских материалов) за размещение в ВКонтакте двух роликов: интервью с «приморскими партизанами» и «Черные ястребы» взрывают ФСБ». Ролики он якобы разместил в 2009-2010 годах, а протокол составлен сегодня. Эту страницу Ремзи удалил еще полтора месяца назад. Сейчас она восстановлена неизвестно как без его участия. В суде всплыло, что «э»-шники (сотрудники «Центра Э» – КР) обнаружили ролики еще когда страница функционировала, но протокол составили только сегодня, то есть через полтора месяца минимум», – указал Наумлюк.

Журналист сообщил, что в подконтрольном Кремлю суде на этот факт внимания на обратили.

Подконтрольный Кремлю Симферопольский районный суд вынес решение в отношении крымскотатарского активиста Ремзи Бекирова, которого российские власти обвинили в распространении экстремистских материалов. Ему предписано трое суток ареста.

Утром этого же дня Бекиров вошел в здание Центра по противодействию экстремизму («Центр Э») с намерением забрать личные вещи, которые оставил после предыдущего принудительного визита. Там его задержали и предъявили обвинение якобы в распространении информации экстремистского содержания в социальной сети.

Группа активистов отправилась к зданию «Центра Э» с намерением поддержать Бекирова, их также задержали и допросили. После активистов освободили.

В открытых источниках российские силовые структуры Крыма никак не прокомментировали задержания активистов.

С переходом Крыма под контроль России на полуострове ФСБ проводит регулярные обыски и допросы журналистов, активистов, общественных деятелей, проходят задержания среди представителей крымскотатарского населения. Правозащитники характеризуют это как «борьбу с инакомыслием».