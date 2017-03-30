Прокуратура АРК направила в суд дела по 17 крымским экс-депутатам, обвиняемым в госизмене

Прокуратура Автономной Республики Крым направила в суд обвинительные акты по 17 бывшим депутатам Верховной Рады АР Крым, которых обвиняют в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК Украины (государственная измена). Обэтом сообщает 30 марта пресс-служба украинской прокуратуры.

«В ходе расследования уголовных производств получены неопровержимые доказательства того, что в марте 2014 эти депутаты способствовали оккупации Крыма. В частности, они незаконно приняли ряд постановлений, в результате чего была создана нелегитимно образования «Республика Крым», – говорится в сообщении.

Обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от двенадцати до пятнадцати лет.

«Всего в суд уже направлен 31 обвинительный акт в отношении бывших депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым. Наша цель – привлечь к ответственности всех депутатов, действия которых способствовали нарушению территориальной целостности Украины. Принцип неотвратимости уголовной ответственности мы реализуем с помощью механизма заочного уголовного производства», – сообщил прокурор Автономной Республики Крым Гюндуз Мамедов.

В конце 2016 года прокуратура АРК направила в суд 11 обвинительных актов по бывшим депутатам Верховной Рады Автономной Республики Крым.

2 февраля сообщалось, что прокуратура Автономной Республики Крым завершила предварительное расследования и направила в суд обвинительные акты по трем бывшим депутатам Верховной Рады АРК.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».