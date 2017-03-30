В Киеве 6 апреля состоится гала-премьера документального фильма «Jamala.UА»

В киевском кинотеатре «Баттерфляй» De Luxe 6 апреля состоится гала-премьера документального фильма «Jamala.UА». Как сообщили в пресс-службе национального центра Александра Довженко, премьера состоится с участием певицы Джамалы, которой посвящен фильм.

«Картина поднимает завесу над привычным сценическим и телевизионным образом певицы, позволяя увидеть живого человека с его характером и принципами, сомнениями и усталостью, слабостями и нежностью, но такую же преданную главному делу своей жизни – музыке», – говорится в сообщении.

В национальный прокат «Jamala.UA», при поддержке Довженко-Центра и Госкино Украины, выходит 13 апреля.

Как сообщили в пресс-службе национального центра Александра Довженко, лента снималась независимым режиссером Анной Акулевич с согласия Джамалы, но без ее контроля.

19 марта Джамале вручили премию «Гордость страны» от журнала Viva.

Украинская певица крымскотатарского происхождения Джамала одержала победу на «Евровидении» в Швеции в 2016 году. Она выиграла, исполнив песню «1944» о депортации крымскотатарского народа.