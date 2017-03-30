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Новости

В Крыму понедельник 17 апреля объявлен выходным

Освящение творожной пасхи на центральной площади Симферополя, 2016 год

Освящение творожной пасхи на центральной площади Симферополя, 2016 год

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Глава подконтрольного Кремлю правительства Крыма Сергей Аксенов объявил понедельник, 17 апреля, который следует после праздника православной Пасхи выходным днем. Соответствующий указ Аксенова обнародован на сайте крымского правительства.

Также в Крыму объявили нерабочими 5 июня «в связи с празднованием Дня Святой Троицы», 26 июня «в связи с празднованием Ораза-байрама», а также 4 сентября «в связи с празднованием Курбан-байрама».

В Украине 17 апреля – нерабочий день, в связи с празднованием накануне православного праздника Пасхи.

В 2016 году Сергей Аксенов заявил, что объявление нерабочего дня на Троицу «поспособствует объединению крымчан вокруг традиционных ценностей».

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».

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