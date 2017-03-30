В Крыму понедельник 17 апреля объявлен выходным

Глава подконтрольного Кремлю правительства Крыма Сергей Аксенов объявил понедельник, 17 апреля, который следует после праздника православной Пасхи выходным днем. Соответствующий указ Аксенова обнародован на сайте крымского правительства.

Также в Крыму объявили нерабочими 5 июня «в связи с празднованием Дня Святой Троицы», 26 июня «в связи с празднованием Ораза-байрама», а также 4 сентября «в связи с празднованием Курбан-байрама».

В Украине 17 апреля – нерабочий день, в связи с празднованием накануне православного праздника Пасхи.

В 2016 году Сергей Аксенов заявил, что объявление нерабочего дня на Троицу «поспособствует объединению крымчан вокруг традиционных ценностей».

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».