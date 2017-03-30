В Киеве перед награждением победителей фестиваля Docudays UA провели акцию в поддержку Сенцова

В Киеве на церемонии награждения победителей Международного фестиваля документального кино о правах человека Docudays UA 30 марта провели акцию в поддержку украинского кинорежиссера Олега Сенцова, которого удерживают в заключении в России. Об этом сообщает корреспондент Крым.Реалии.

Перед началом церемонии награждения, зрители и участники фестиваля подняли над головами плакаты с надписью #FreeSentsov.

25 марта на фестивале Docudays UA состоялся показ фильма «Процесс» об Олеге Сенцове режиссера Аскольда Курова. Перед показом фильма тоже состоялась акция в поддержку крымчанина. Премьера собрала аншлаг. После этого состоялась дискуссия, в которой помимо режиссера принимала участие сестра Олега Сенцова Наталья Каплан.

Крым.Реалии совместно с Радiо Свобода и Международным фестивалем документального кино о правах человека Docudays UA выпустили специальный проект «Киногерой Олег Сенцов» о крымчанине, режиссере, политзаключенном Олеге Сенцове. Проект подготовлен к премьере фильма.

Специальный проект состоит из трех частей, первая посвящена Олегу Сенцову как режиссеру, вторая рассказывает о судебном процессе и тюремном заключении крымского политузника, третья часть спецпроекта посвящена акциям в поддержку Олега Сенцова, которые проходили в разных странах мира.

В Киеве прошел 14-й международный фестиваль документального кино о правах человека Docudays UA. Тема нынешнего фестиваля – «4 градуса». Именно на столько, по данным экологов, повысится средняя температура воздуха на Земле к концу столетия. На фестивале показали 94 фильма из почти полусотни стран мира.

Олег Сенцов вместе с Александром Кольченко был задержан представителями российских спецслужб в Крыму в мае 2014 года по обвинению в организации терактов на полуострове. В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по обвинению террористической деятельности на территории Крыма. Кольченко получил 10 лет колонии. Оба свою вину не признали.

Правозащитный центр «Мемориал» внес Сенцова и Кольченко в список политзаключенных.