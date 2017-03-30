В Крыму уничтожается понятие «дружба народов» – Бариев

В аннексированном Россией Крыму искореняется понятие «дружбы народов», о котором постоянно говорят подконтрольные Кремлю власти полуострова. Об этом в эфире Радио Крым.Реалии сообщил 30 марта член Меджлиса крымскотатарского народа Эскендер Бариев.

«В многонациональном регионе национальный вопрос всегда существовал, и будет существовать. Многое зависит от того, какая государственная политика в этом вопросе... После того, как Россия стала контролировать де-факто территорию Автономной Республики Крым, то мы видим в действиях оккупационной власти при формировании региональной политики и так называемой государственной российской политики, ряд тенденций, которые как раз не могут привести к улучшению взаимоотношений в Крыму», – сказал Бариев.

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Член Меджлиса привел примеры, описывающие ущемление российскими властями полуострова прав других национальностей.

«Де-юре были заявлены три официальных языка, а де-факто используется только один русский в делопроизводстве, учебных заведениях... Я уже не говорю о тех политически мотивированных уголовных делах, которые проводятся и по национальному признаку. По делу «26 февраля» проходят исключительно крымские татары, являются обвиняемыми, дело «Хизб ут-Тахрир», когда преследуются по религиозному принципу», – подчеркнул Бариев.

Осенью прошлого года архиепископ Симферопольский и Крымский Климент на мероприятии по вопросу аннексированного Крыма в рамках осенней сессии ПАСЕ, заявил, что в Крыму под угрозой уничтожения оказались украинские образование, культура, и украиноязычное пространство. Он напомнил о закрытии украинских классов и школ на полуострове.

В Меджлисе и крымскотатарских общественных организациях неоднократно заявляли, что в Крыму после его аннексии Россией даже в национальных школах детей учат на русском языке, крымскотатарские школы не укомплектованы ни учебной литературой, ни пособиями.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».