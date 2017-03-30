Крымскотатарский язык в Крыму под угрозой исчезновения – эксперт

В ближайшие годы в аннексированном Россией Крыму может полностью исчезнуть из обихода крымскотатарский язык – российские власти полуострова прилагают к этому все усилия. Об этом в эфире Радио Крым.Реалии 30 марта заявила крымская общественная активистка Эмине Авамилева.

По ее словам, несмотря на то, что в Крыму на законодательном уровне утвердили три государственных языка, по факту, на полуострове полностью отсутствуют условия для изучения украинского и крымскотатарского.

«Статистика сегодня демонстрирует, что крымскотатарский язык, если будет продолжаться такая ситуация в ближайшие 5-6 лет, практически исчезнет даже на бытовом и домашнем уровнях. Из 187 тысяч учеников, это общее количество детей, которые обучаются в школах Крыма, достаточно высокий процент учеников из крымских татар – минимум 30%. Но из этого общего количества крымских татар всего лишь около 3% изучают и получают образование на родном языке. Если сравнить с прошлыми годами, то с 2014 года этот процент практически так и держится, но сегодня в число 22 тыс. детей входят те, кто изучает свой родной язык как предмет, туда же входят и те дети, которые изучают крымскотатарский язык в кружках и факультативах. Сами понимаете, какое качество», – подчеркнула Авамилева.

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Осенью прошлого года архиепископ Симферопольский и Крымский Климент на мероприятии по вопросу аннексированного Крыма в рамках осенней сессии ПАСЕ, заявил, что в Крыму под угрозой уничтожения оказались украинские образование, культура, и украиноязычное пространство. Он напомнил о закрытии украинских классов и школ на полуострове.

В Меджлисе и крымскотатарских общественных организациях неоднократно заявляли, что в Крыму после его аннексии Россией даже в национальных школах детей учат на русском языке, крымскотатарские школы не укомплектованы ни учебной литературой, ни пособиями.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».