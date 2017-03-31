Радио Крым.Реалии. Алушта: депутат и журналист объявили голодовку

Утром в эфире Радио Крым.Реалии говорят о деле депутата подконтрольного России горсовета Алушты Павла Степанченко и главного редактора «Твоей газеты» Алексея Назимова. Российское следствие обвинило их в вымогательстве денег за необнародование материалов в прессе о деятельности отделения «Единой России» в Алуште. Павел Степанченко и Алексей Назимов находятся в СИЗО и в знак протеста объявили голодовку. Как развивается следствие? Почему журналист и депутат пошли на такой шаг?

Об этом ведущий Максим Кошелев говорит с адвокатом арестованного редактора издания «Твоя газета» Алексея Назимова Алексеем Ладиным, адвокатом арестованного депутата алуштинского горсовета Павла Степанченко Андреем Логиновым, а также сестрой Павла Степанченко Татьяной Капраловой.

Радио Крым.Реалии выходит по будням в 8:35 и 18:30 на средних волнах АМ – частота 549 кГц, в FM-диапазоне на частоте 100.7 МГц, а также на сайте Крым.Реалии.

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