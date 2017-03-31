Около 86% украинцев хотят возвращения Крыма – опрос

По результатам опроса «Крымский вопрос в Украине», представленного Министерством информационной политики, 86% украинцев хотят возвращения аннексированного Крыма под контроль Украины. Об этом 31 марта сообщила журналистам советник министра информационной политики Украины по Крыму Юлия Каздобина.

«На мой взгляд, у нас получились оптимистические результаты. 86% украинцев хотели бы, чтобы Крым вернулся в состав Украины. То есть они помнят о Крыме, они его не забыли. 55% интересуются вопросами, связанными с оккупацией Крыма. 76% считают, что Крым должен входить в состав Украины. 60% являются оптимистами и считают, что возвращение Крыма в состав Украины – возможно», – рассказала о результатах опроса Каздобина.

Как сообщается, опрос «Крымский вопрос в Украине», провела исследовательская компания InMind по заказу Мининформполитики Украины.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».