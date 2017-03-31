Адвокат Курбединов стал финалистом международной премии для правозащитников

Крымский адвокат Эмиль Курбединов стал одним из пяти финалистов международной «Премии Front Line Defenders для правозащитников в опасности 2017». Об этом 31 марта Крым.Реалии сообщил Эрин Килбрайд, представитель организации Front Line Defenders.

Как сообщается, 30 марта в Дублине члены жюри выбрали финалистов из числа 142 номинантов из 56 стран, в финал попали правозащитники Украины, Никарагуа, Вьетнама, Южной Африки и Кувейта.

«Эти правозащитники проявили твердую волю; они не сдадутся перед лицом чрезмерной, угрожающей жизни опасности» – сказал Эндрю Андерсон, исполнительный директор Front Line Defenders, во время оглашения списка финалистов 30 марта в Дублине.

«То, что Эмиль Курбединов стал одним из адвокатов, который заслуживает премию за свою нелегкую деятельность, неудивительно. Это вполне заслуженное награждение. Мы, крымские мусульмане, гордимся таким человеком как Эмиль. Он действительно делает все, чтобы помочь неправомерно обвиняемым людям и оказывает поддержку их семьям. Желаю ему никогда не падать духом и продолжать бороться с несправедливостью», – отметила в комментарии Крым.Реалии активистка общественного объединения «Крымская солидарность» Фатма Исмаилова.

Лауреат «Премии Front Line Defenders для правозащитников в опасности 2017» станет известен в ходе торжественной церемонии в мэрии Дублина в пятницу, 26 мая.

Адвокат Эмиль Курбединов был задержан в Бахчисарае 26 января, когда ехал на обыск к активисту Сейрану Салиеву для оказания юридической помощи. В этот же день Железнодорожный районный суд Симферополя, подконтрольный России, признал его виновным в нарушении статьи 20.3 КоАП России (Пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики) и арестовал на 10 суток. Поводом для этого стало то, что в 2013 году Курбединов разместил в социальной сети перепост информации про митинг «Хизб ут-Тахрир» в Симферополе.

Курбединов является одним из ведущих крымских адвокатов, специализирующихся на политических делах. Он сам и его коллеги расценивают арест, как грубое препятствование его адвокатской деятельности.

Ежегодная «Премия Front Line Defenders для правозащитников в опасности» вручается, чтобы поощрить правозащитников, которые, рискуя собственной жизнью, внесли значимый вклад в защиту и продвижение прав своих сообществ.