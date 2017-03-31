Сестра активиста: «Люди в Алуште запуганы»

Сестра арестованного депутата подконтрольного России горсовета Алушты Павла Степанченко Татьяна Капралова заявляет, что алуштинская власть и правоохранители запугали жителей города, и теперь люди боятся высказывать свое недовольство, критиковать власть или выходить на акции протеста. Об этом она рассказала в утреннем эфире Радио Крым.Реалии.

«Алуштинская власть запугала людей. Правоохранители также ведут себя некорректно. Тем более они (жители Алушты – КР) увидели, что их депутата посадили. Естественно, все уже запуганы какие-то телодвижения делать в адрес алуштинской власти. Потому что там все связано. И власть, и алуштинский суд и правоохранительная следственная система», – сказала она.

Подконтрольный Кремлю Алуштинский городской суд 3 марта продлил еще на месяц срок содержания под стражей редактору крымского интернет-издания «Твоя газета» Алексею Назимову, которого обвиняют в вымогательстве денег у местной ячейки партии «Единая Россия» и алуштинскому депутату Павлу Степанченко, которого российское следствие в Крыму обвиняет в соучастии.

Задержали Алексея Назимова и Павла Степанченко 4 октября 2016 года в момент передачи 150 тысяч рублей, которые якобы должны были служить подкупом за неразглашение компромата против алуштинской городской организации «Единая Россия».

В отношении задержанных возбудили уголовное дело. Назимова ранее обвиняли по части 7 статьи 204 Уголовного кодекса России (коммерческий подкуп, сопряженный с предметом вымогательства предмета подкупа), а Степанченко – по части 2 статьи 204.1 (посредничество в коммерческом подкупе, совершенное группой лиц по предварительному сговору), дело переквалифицировано под статью 163 Уголовного кодекса России о вымогательстве.