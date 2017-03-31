В действиях Назимова и Степанченко нет состава преступления – адвокаты

В действиях Алексея Назимова нет состава преступления, само уголовное дело сфабриковано, а настоящей причиной ареста стала его активная общественная деятельность и критика власти. Поэтому, чтобы не выпускать журналиста на свободу, следствие переквалифицировало статью, по которой обвиняют крымского блогера. Такое мнение в утреннем эфире Радио Крым.Реалии высказал адвокат арестованного редактора издания «Твоя газета» Алексея Назимова Алексей Ладин.

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«Наконец-то через полгода следствие восприняло, так скажем, наши доводы и согласилось с тем, что что он (Назимов – КР) не является субъектом и ему вменили статью о вымогательстве. Однако, уникальность данного уголовного дела заключается в том, что даже на основании этого обвинения, можно сразу сказать о том, что в действиях Назимова состава преступления нет. Обычно когда уголовное дело придумано, сфальсифицировано, необходимо в суде исследовать все доказательства для того, чтобы потом обоснованно сказать: никаких доказательств вины нет. В данном случае, только исходя из обвинения можно сказать, что в действиях Назимова отсутствует состав преступления. Причем это не просто позиция защиты. Это позиция защиты, которая основывается на позиции высшего законного органа – Верховного Суда Российской Федерации. Потому что он уже неоднократно говорил, что речь идет о критике. О критике на сайте, который следствие приравнивает к СМИ», – сказал он.

Другой гость программы, адвокат арестованного по этому же делу депутата алуштинского горсовета Павла Степанченко Андрей Логинов считает, что статья за «вымогательство» не применима и к его подзащитному.

«Степанченко в момент передачи денег не было, он уже вышел из кафе. Но следствие все равно этот факт позиционирует как свидетельствующее о причастности Степанченко к вымогательству. Хотя денег он не просил, не брал, в разговорах не участвовал», – подчеркнул Логинов.

Алексея Назимова и Павла Степанченко задержали 4 октября прошлого года по подозрению в коммерческом подкупе и посредничестве. По версии следствия, Алексей Назимов вымогал деньги у представителя Алуштинской организации «Единой России» за неразглашение сведений, порочащих членов этой партии.

В отношении задержанных возбудили уголовное дело. Назимова ранее обвиняли по части 7 статьи 204 Уголовного кодекса России (коммерческий подкуп, сопряженный с предметом вымогательства предмета подкупа), а Степанченко – по части 2 статьи 204.1 (посредничество в коммерческом подкупе, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Впоследствии дело было переквалифицировано по статье 163 Уголовного кодекса России (вымогательство).

Подконтрольный России Алуштинский городской суд 3 марта продлил еще на месяц срок содержания под стражей блогеру Алексею Назимову и алуштинскому депутату Павлу Степанченко.