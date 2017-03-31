Активиста Биляла Адилова отпустили, но предъявили обвинение – адвокат

Подконтрольный Кремлю Киевский районный суд Симферополя постановил отпустить активиста Биляла Адилова, ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде аресте отклонено. Об этом в комментарии Крым.Реалии рассказал адвокат Эдем Семедляев.

«Прошел суд по рассмотрению ходатайства об избрании меры пресечения. Следователь ходатайствовал об аресте, но прокурор поддержал нас, он был против ходатайства, в связи с тем, что оно не обосновано: ни один довод, что следователь предъявил, не соответствует реальности. Поэтому судья не удовлетворила ходатайство и Адилова отпустили», – рассказал Семедляев.

При этом, адвокат отметил, что уголовное дело по статье 318 Уголовного Кодекса России открыто, и на сегодняшнем заседании Адилову предъявили обвинение.

В среду, 29 марта, возле здания подконтрольного Кремлю Верховного суда Крыма неизвестные в масках похитили Биляла Адилова.

Очевидцу, который начал снимать происходящее, выбили из рук телефон, самого Адилова затащили в микроавтобус и увезли. Как позже стало известно, задержанного доставили в российское управление Следкома по Крыму.

На сайте российского управления Следкома Крыма нет информации о задержании активиста.

С переходом Крыма под контроль России на полуострове ФСБ проводит регулярные обыски и допросы журналистов, активистов, общественных деятелей, проходят задержания среди представителей крымскотатарского населения. Правозащитники характеризуют это как «борьбу с инакомыслием».

Министерство иностранных дел Украины неоднократно выражало обеспокоенность преследованием граждан Украины в аннексированном Крыму и призывало прекратить давление.