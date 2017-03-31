В Севастополе ограничат движение транспорта из-за антитеррористических учений

В Севастополе 4 и 5 апреля в связи с проведением антитеррористических учений частично ограничат движение автотранспорта. Об этом сообщает пресс-служба подконтрольного Кремлю правительства города.

«В связи с проведением антитеррористических учений планируется частичное ограничение движения автотранспортных средств 4 апреля с 08.00 до 15.00 – в районе улиц Дзигунского, Рабочей, Корабельной, Горького, Дзержинского, Героев Севастополя (дом № 13)», – говорится в сообщении.

Также, 5 апреля с 08.00 до 15.00 перекроют движение в районе улиц Рабочая и Героев Севастополя (дом № 13).

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».