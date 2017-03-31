Аксенов высоко оценил судебную систему в Крыму

Назначенный Кремлем глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что на полуострове работают «высокопрофессиональные судьи». Об этом он написал в Фейсбуке.

По его словам, «крымчане высоко оценивают работу судов на территории Крыма». Аксенов утверждает, что на полуострове «практически отсутствуют жалобы на несправедливые решения».

«Одна из заслуг судейского сообщества – укрепление профессионального взаимодействия с правоохранительными органами, привлечение к работе общественных структур. У Совета министров, республиканских и муниципальных органов власти сформировались деловые и уважительные взаимоотношения со всеми органами судейского сообщества», – написал он.

Перед этим сообщалось, что Крымская правозащитная группа собрала информацию о судьях, которые принимают участие в нарушениях прав человека в аннексированном Крыму.

Правозащитники собрали полный пакет доказательств их незаконных действий. Как сообщается, эта информация будет использована для привлечения всех фигурантов списка к уголовной ответственности.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».