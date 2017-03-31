В Киеве официально открыли офис прокуратуры АРК

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в пятницу, 31 марта, официально открыл офис прокуратуры Автономной Республики Крым в Киеве. От этом сообщает корреспондент Крым.Реалии.

«Несколько дней назад министерство юстиции окончательно утвердило положение о прокуратуре Автономной Республики Крым. Сегодня крымский прокурор Гюндуз Мамедов показывает это новое, отремонтированное помещение, в котором будут работать сотрудники, задача которых – вернуть полуостров Крым в состав украинского государства для украинских граждан», – выступил со вступительной речью Луценко.

Генеральный прокурор рассказал, что ведомство, состоящее из приблизительно 50 сотрудников, уже может говорить об определенных достижениях.

«Мы говорим о том, что ведутся следствия по 26 февраля 2014 года у здания Верховной Рады АРК. Досудебное расследование активно двигается. Я уверен, что те украинские граждане, которые защищали свою конституцию и национальные права под крымским парламентом, должны быть защищены всей силой украинского государства», – отметил Луценко.

Он добавил, что любой человек может прийти в здание прокуратуры АРК и оставить заявление о правонарушениях на полуострове.

На официальном открытии прокуратуры АРК присутствовали народные депутаты Украины Рефат Чубаров и Мустафа Джемилев, прокурор АРК Гюндуз Мамедов, первый заместитель министра информационной политики Украины Эмине Джеппар, первый замминистра по вопросам оккупированных территорий Юсуф Куркчи.

После аннексии Крыма Россией в начале 2014 года, в Херсоне функционирует Постоянное представительство президента Украины в Крыму, прокуратура АРК при Генпрокуратуре Украины, которая сейчас базируется в Киеве, Госслужба по вопросам Крыма и Севастополя при правительстве Украины, Главное управление МВД Украины в АРК в Одессе. При президенте Украины создан офис уполномоченного по делам крымскотатарского народа, который возглавляет Мустафа Джемилев.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».