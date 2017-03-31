Луценко: российским авиакомпаниям выставят счет на 5 миллионов гривен за посещение Крыма

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил о намерениях выставить счета российским авиакомпаниям за посещение аннексированного Крыма. Об этом Луценко рассказал 31 марта во время официального открытия офиса прокуратуры АРК в Киеве, сообщает корреспондент Крым.Реалии.

«Сейчас мы планируем выставить счета российской авиакомпании, которая не платит соответствующих платежей, приземляясь на территории Крыма. Иск составляет около 5 миллионов гривен», – сообщил Луценко.

Генеральный прокурор добавил, что сейчас ведется работа по отслеживанию морских судов, которые заходят в крымские порты.

После аннексии полуострова Россией в марте 2014 года крымские аэропорты были закрыты решением правительства Украины. Любые полеты туда и оттуда являются нарушением законов Украины и международных правил, и поэтому авиакомпании могут быть подвергнуты международным санкциям со стороны Украины и Международной организации гражданской авиации (ИКАО).

На данный момент авиаполеты в Крым осуществляют лишь российские авиакомпании.