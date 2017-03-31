Джемилев: расследование преступлений в Крыму приблизит деоккупацию полуострова

Лидер крымскотатарского народа, народный депутат Украины Мустафа Джемилев считает, что расследование прокуратурой АРК преступлений, совершенных в аннексированном Крыму, это «значительный шаг» по деоккупации полуострова. Об этом Джемилев рассказал 31 марта во время официального открытия офиса прокуратуры АРК в Киеве, сообщает корреспондент Крым.Реалии.

«Десятки людей арестованы, сотни обысков, арестов, пропажи людей, убийства и похищения. И за все эти преступления надо будет отвечать. Главная функция прокуратуры Автономной Республики Крым – расследовать эти преступления. Это будет значительный шаг по деоккупации Крыма и наказание тех, кто изменил своей стране, своей присяге», – сказал Джемилев.

В пятницу, 31 марта, Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко официально открыл офис прокуратуры Автономной Республики Крым в Киеве.

После аннексии Крыма Россией в начале 2014 года, в Херсоне функционирует Постоянное представительство президента Украины в Крыму, прокуратура АРК при Генпрокуратуре Украины, которая сейчас базируется в Киеве, Госслужба по вопросам Крыма и Севастополя при правительстве Украины, Главное управление МВД Украины в АРК в Одессе. При президенте Украины создан офис уполномоченного по делам крымскотатарского народа, который возглавляет Мустафа Джемилев.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».