Чубаров: прокуратура АРК работает над привлечением к ответу за преступления в Крыму

Народный депутат Украины, председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров считает, что без той роботы, которую сейчас проводит прокуратура АРК, в будущем невозможно привлечь виновных в преступлениях, что совершаются в аннексированном Крыму. Об этом 31 марта Чубаров сообщил в комментарии Крым.Реалии.

«Прокуратура АРК находится в такой ситуации, когда ее деятельность направлена на территорию, недоступную ей самой, украинскому государству. Но это не говорит о том, что мы не должны все эти случаи нарушения законов фиксировать и проводить расследования. Прокуратура АРК сейчас проводит те этапы, которые необходимы. Без них не будет ни суда, ни ответственности», – считает Чубаров.

Народный депутат Украины добавил, что в будущем, в связи с деоккупацией Крыма, будут созданы условия, при которых материалы проведенных расследований станут основой для судебных заседаний.

В пятницу, 31 марта, Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко официально открыл офис прокуратуры Автономной Республики Крым в Киеве.

После аннексии Крыма Россией в начале 2014 года, в Херсоне функционирует Постоянное представительство президента Украины в Крыму, прокуратура АРК при Генпрокуратуре Украины, которая сейчас базируется в Киеве, Госслужба по вопросам Крыма и Севастополя при правительстве Украины, Главное управление МВД Украины в АРК в Одессе. При президенте Украины создан офис уполномоченного по делам крымскотатарского народа, который возглавляет Мустафа Джемилев.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».