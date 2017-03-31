В Крыму утверждают, что мэр Ялты посетил Италию «с официальным визитом»

Подконтрольная Кремлю ялтинская городская администрация заявляет, что глава администрации Андрей Ростенко посетил Италию «с официальным визитом». Об этом 31 марта сообщает российская пресс-служба ведомства.

«С 23 по 29 марта делегация администрации города Ялты с официальным визитом посетила Италию. В ее состав вошли глава администрации города Ялты Андрей Ростенко, его заместитель Татьяна Кухтеева и переводчик Александр Пигарь», – говорится в сообщении.

Ростенко утверждает, что главная цель визита делегации – развитие взаимоотношений между Ялтой и Венецией, снятие санкций с Крыма, а также признание псевдореферендума в 2014 году.

В ведомстве уточнили, что крымская делегация встретилась с президентом регионального парламента Венето Роберто Чамбетти в Венеции.

Глава подконтрольного Кремлю правительства Крыма Сергей Аксенов в 2016 году сообщил о приезде на полуостров представителей депутатов итальянских региональных парламентов провинций Венето, Ломбардии, Лигурии, Тосканы, Эмилии-Романьи.

Накануне в Верховной Раде Украины осудили решение итальянских парламентариев посетить аннексированный Россией Крым.

США, Евросоюз и другие страны Запада в течение 2014 года ввели против России санкции – сначала из-за аннексии Крыма, а впоследствии из-за роли Москвы в конфликте на Донбассе. В прошлом году Путин заявлял, что санкции не могут повлиять на действия и решения России.

Украина и Запад обвиняют Россию в поддержке сепаратистов на Донбассе. Москва эти обвинения отвергает, заявляя, что на Донбассе нет российских военных, но есть «добровольцы».