В Джанкое генподрядчик ФСБ России возводит несколько многоэтажек для силовиков

В Джанкое происходит строительство нескольких многоэтажных домов для российских военных и сотрудников ФСБ. Строители закончили возведение несколько девятиэтажных жилых домов, сейчас начались отделочные работы, сообщает 31 марта корреспондент Крым.Реалии.

Генеральным подрядчиком строительства выступает ФГУП «КВСО», об этом сообщается на информационном стенде, расположенном рядом со строящимися домами.

Согласно информации, содержащейся в открытых источниках, это ФГУП «Кавказский военно-строительный отдел» военно-строительного управления ФСБ России.

В начале 2017 года руководитель пограничной службы ФСБ России Владимир Кулишов заявлял, что в 2017 году в Крыму будет построено дополнительно 910 квартир для российских военных.

По сообщению российского «Первого канала», в Армянске, Джанкое, Симферополе и Севастополе идет строительство жилья для семей российских пограничников. До 2020 года в Крыму обещают «полностью решить квартирный вопрос» для российских военнослужащих.

В 2016 году жители Севастополя писали телеграммы Путину, требуя отменить строительство жилого дома для сотрудников российского ФСБ на месте единственного вблизи «зеленого» участка, где размещена детская площадка.

Глава Верховной Рады Украины Андрей Парубий в марте 2017 года, во время своего выступления на заседании Межпарламентской ассамблеи «Украина – Польша – Литва» в Варшаве, заявил, что Россия готовит военную инфраструктуру аннексированного Крыма к размещению на полуострове ядерного оружия, в частности, восстанавливает и модернизирует бывшие советские хранилища для ядерных боезарядов, а сам полуостров «превращает в военную базу».

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».