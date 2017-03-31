Экономист: курс рубля может пошатнуться в любой момент

Несмотря на некоторую стабильность сейчас на финансовом рынке России, это положение может в любой момент пошатнуться. Такое мнение в эфире Радио Крым.Реалии озвучил 31 марта ведущий аналитик управляющей компании «Горизонт» Владимир Рожанковский.

По словам экономиста, виноваты в этом будут не внешние раздражители, а внутренние.

«Если регулятор (Центробанк России – КР), что-то делает, то рынки «за компанию» начинают доводить это до абсурда. Если хочет ослабить рубль до 65-ти, то будьте уверены, что если рынки увидят в течение недели последовательные покупки доллара Центробанком, то они тут же примкнут к этой игре, и в итоге рубль уйдет не на 65 (рублей за доллар – КР), а на все 75», – сказал Рожанковский.

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В то же время, экономист отметил, что для россиян было бы логично покупать иностранную валюту в апреле.

«В России есть два проблемных месяца: май и август. Какие-то вещи постоянно происходят в это время. В мае, как правило, люди закрывают свои инвестиционные портфели и улетают куда-то в отпуск, уезжают с наличностью. В августе происходит противоположное – люди приезжают из отпусков и пытаются войти со своим оставшимся «кэшем» на рынок... Я пока не вижу какие-то импульсы или внутренние диспропорции, которые бы могли вызвать опрокидывание рубля в апреле», – подчеркнул Рожанковский.

Ведущий финансовый аналитик российского банка ВТБ-24 Алексей Михеев 30 марта заявил, что «парадоксальное» укрепление рубля закончилось или близко к завершению.

Сейчас в России стоимость американской валюты упала до минимума лета 2015 года. Курс доллара, установленный Центробанком России на 31 марта, составляет 56 рублей 38 копеек. Михеев напоминает, что стоимость рубля напрямую зависит от цен на нефть. В банке ВТБ уверяют, что в ближайшие пару месяцев курс рубля снова начнет падение.

Российское руководство заложило в бюджет на текущий год среднюю цену на нефть на уровне 40 долларов за баррель, а курс доллара – 67,5 рублей. Инфляцию в России на ближайшие три года ожидают не выше 4%.

16 декабря 2014 года, в России началось обвальное падение рубля, которое окрестили «черным вторником». Тогда биржевый курс евро на короткое время превысил 100 рублей, а курс доллара – 80. Через год рубль вновь установил антирекорд. Официальный курс Центробанка вырос практически до 71 рубля за доллар – максимум со времен деноминации рубля в 1998 году.

Рубль усилил падение в январе 2016 года. Тогда курс евро превысил 93 рубля, а курс доллара – 86 рублей. Девальвация российских денег происходила на фоне снижения стоимости нефти.