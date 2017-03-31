Кандидат в президенты Франции Фийон назвал Россию «опасной»

Кандидат на пост президента Франции от правоцентристов Франсуа Фийон назвал Россию «опасной» страной.

По словам Фийона, политический режим России отличается от «западной демократии». «Это опасная страна, мы должны тщательно определить стратегию по поводу нее», – сказал Франсуа Фийон 31 марта на пресс-конференции в Париже, слова которого цитирует Bloomberg.

При этом Фийон заверил, что в случае его победы Франция не признает аннексию Крыма, но поддержит участие ООН в решении вопроса принадлежности полуострова.

Франсуа Фийон считают кандидатом, который симпатизирует Кремлю. Он ранее неоднократно критиковал санкции, введенные против Москвы из-за аннексии Крыма. Политик также заявил, что Киев делает недостаточно для обеспечения перемирия на Донбассе.

В конце января стало известно о том, что Франсуа Фийон нанимал на работу в парламенте собственную жену и детей. До этого он считался фаворитом президентской кампании, но после скандала с трудоустройством супругов популярность политика резко снизилась.

Согласно последнему опросу, в первом туре выборов президента Франции одинаковые шансы на победу имеют правая Марин Ле Пен и независимый кандидат Эммануэль Макрона – им симпатизируют по 24% процента избирателей. Фийон занимает третье место с 19%. Согласно опросам, во втором туре выборов Макрона значительно может опередить Ле Пен – 63 против 37%.