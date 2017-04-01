На сайте «Евровидения» Россию включили для участия в конкурсе

Европейский вещательный союз (EBU) и Национальная общественная телекомпания Украины обнародовали порядок выступлений участников первого и второго полуфиналов «Евровидения-2017», в котором также заявлена Россия. Соответствующая информация размещена на сайте песенного конкурса.

Согласно расписанию, представительница России будет выступать 11 мая под номером 3.

Полуфиналы состоятся 9 и 11 мая.

Раньше 31 марта появилась информация, что Украину могут лишить права в будущем принимать «Евровидение» из-за запрета СБУ на въезд в страну российской певице Юлии Самойловой. Об этом говорится в письме главы EBU Ингрид Дельтенре премьер-министру Украины Владимиру Гройсману, размещенном на сайте Oikotimes.

В Европейском вещательном союзе 31 марта подтвердили Deutsche Welle подлинность этого письма.

Глава МИД Украины Павел Климкин на пресс-конференции после заседания Комиссии НАТО-Украина заявил, что уступки по допуску российской певицы Юлии Самойловой на «Евровидение» в Киев невозможны, несмотря на вероятность бойкота конкурса.

«Никакие уступки, формальные или неформальные, не обсуждаются. Мы говорим о выполнении закона. Если закон нарушен, то мы не можем говорить о каких-либо шагах», – заявил Климкин.

12 марта Россия определила своего представителя на «Евровидении» - Юлию Самойлову, которая выступила в оккупированном Крыму 27 июня 2015, таким образом нарушив постановление Кабинета министров Украины № 367 от 4 июня 2015 года, по которому иностранцы должны иметь специальное разрешение для посещения Крыма и въезжать на территорию полуострова через установленные пункты пропуска.

22 марта СБУ запретила участницы от России Юлии Самойловой въезд в Украину на три года.

В Европейском вещательном союзе, которая является соорганизатором ежегодных конкурсов популярных песен «Евровидение», заявили 23 марта, что россиянка Юлия Самойлова могла бы выступить на конкурсе через спутниковую связь из России во втором полуфинале, а в случае прохождения в финал - и в финале .

В ответ вице-премьер Вячеслав Кириленко отметил, что это противоречит украинскому законодательству, и обвинил EBU в политизации конкурса.

Несколько стран обратились в EBU с критикой решения украинских властей, заявив, что рассматривают возможность бойкотировать конкурс.