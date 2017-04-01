Около 60% украинцев считают, что Украина должна поддерживать крымскотатарскую культуру – опрос

По результатам опроса «Крымский вопрос в Украине», представленного Министерством информационной политики, около 60% украинцев считают, что Украина должна проводить специальную политику для

поддержки крымскотатарской культуры. Копии результатов опроса находятся в распоряжении Крым.Реалии.

«Среди самых желаемых мероприятий опрошенные называют возрождение крымскотатарского искусства (68%), поддержка крымскотатарских СМИ (66%) и издание произведений крымскотатарских писателей на украинском языке (65%)», – говорится в документе.

Также отмечается, что 45% украинцев считают, что крымские татары больше других пострадали от аннексии Крыма и притеснений по национальному признаку.

Накануне сообщалось, что 86% украинцев хотят возвращения аннексированного Крыма под контроль Украины.

Как сообщается, опрос «Крымский вопрос в Украине», провела исследовательская компания InMind по заказу Мининформполитики Украины.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».