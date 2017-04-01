«Аскер» должен и дальше нести дежурство на админгранице с Крымом – Ислямов

Представители гражданского формирования «Аскер» должны и в дальнейшем находиться на админгранице с Крымом. Об этом 1 апреля в комментарии Крым.Реалии заявил координатор акции по гражданской блокаде Крыма Ленур Ислямов.

«Один сам факт того, что стоят наблюдатели от крымских народов на границе, вселяет уверенность у крымчан, что субъектность Крыма украинской власти не безразлична», – отметил Ислямов.

Говоря об итогах совместных с представителями госпогранслужбы Украины дежурств, Ленур Ислямов назвал «Аскер» волонтерской организацией и отметил, что «сотни людей воспользовались помощью «Аскера».

«Аскер» будет стоят на админгранице до освобождения Крыма от «русских» захватчиков», – добавил Ислямов.

Первый заместитель начальника Бердянского пограничного отряда, начальник штаба подполковник Сергей Рыбаченко также подтвердил информацию о дальнейшем прибывании представителей «Аскера» на админгранице.

По его словам, жалоб на работу формирования не поступало.

Ранее в Министерстве по вопросам оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины заявили о необходимости оборудования Контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ) на административной границе с Крымом. В том числе предполагается создать Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ).

Активисты гражданского объединения «Аскер» 28 марта приступили к дежурству на админгранице с аннексированным Россией Крымом. Общественники совместно с украинскими пограничниками несут службу на всех трех пунктах пропуска. Все добровольцы прошли отбор и последующее обучение.

В сентябре 2015 года стартовал первый этап бессрочной акции по блокированию грузового транспорта, который направлялся в Крым с продуктами и товарами. Экономическая блокада была инициирована лидерами крымских татар. В ноябре стартовал второй ее этап – энергетический.

В январе 2016 года акция сменила формат. Часть активистов несут совместную с

украинскими пограничниками службу на административной границе с Крымом в составе гражданского формирования «Аскер». Другая часть изъявила желание создать отдельный батальон имени Номана Челебиджихана и в дальнейшем принимать участие в деоккупации Крыма.

После аннексии Крыма Россией в начале 2014 года между материковой Украиной и полуостровом пролегла формально административная, но фактически – настоящая «граница». На админгранице работают три контрольных пункта въезда/выезда – «Каланчак», «Чонгар» и «Чаплинка».

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».