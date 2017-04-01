В Симферополе пообещали установить памятник в виде боевой машины десанта

В ходе инспектирования памятных мест Симферополя подконтрольный Кремлю глава администрации города Геннадий Бахарев пообещал, что у мемориала Василию Маргелову появится памятник в виде боевой машины десанта.

«В рамках благоустройства города, у памятника создателю и первому командующему воздушно-десантных войск Василию Маргелову будет установлен памятник в виде боевой машины десанта. Это будет одно из любимых мест отдыха горожан, которое в том числе будет способствовать военно-патриотическому воспитанию подрастающего поколения», – сообщает пресс-служба российской администрации города со ссылкой на Геннадия Бахарева.

Василий Маргелов – советский военачальник, автор и инициатор создания многочисленных средств и методов ведения войны воздушно-десантными войсками. Командующий воздушно-десантными войсками в 1954-1959 и 1961-1979 годах, Герой Советского Союза.