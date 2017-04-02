Власти Армянска уверяют, что питьевая вода в городе соответствует стандартам качества

В подконтрольной Кремлю администрации Армянска уверяют, что питьевая вода в городе соответвует всем стандартам качества.

«В настоящее время питьевая вода в Армянске соответствует всем нормам. Более 70% населения Крыма пьют некачественную воду и лишь около 30% в этом отношении повезло. Жители Армянска относятся к тем, которым повезло», – отметила на совещании специалист Роспотребнадзора Татьяна Панютина.

Как отмечает специались, по микробиологическим показателям вода в Армянске соответствует всем санитарным нормам. Что касается жесткости воды, то этот показатель колеблется в зависимости от сезона, и несмотря на это, находится в пределах допустимых норм санитарно-эпидемиологических требований.

По информации пресс-службы, общая минерализация питьевой воды в Армянске по результатам 2016 года составила около 1 000 мг на литр при допустимой норме 1 500 мг на литр.

В январе российские власти города сообщали, что местные жители испытывают проблемы с водоснабжением.

В аннексированном Россией Крыму увеличивается число населенных пунктов, где отсутствует центральное водоснабжение. Как сообщает пресс-служба подконтрольного Кремлю правительства полуострова, воду в отдельные микрорайоны в городах и некоторые села подвозят цистернами.

После аннексии Крыма Россией Украина прекратила подавать воду на полуостров по Северо-Крымскому каналу, соединяющему главное русло Днепра с полуостровом. Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через этот канал.