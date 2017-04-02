В Ялте борются с мусором с помощью информационных табличек

В Ялте установили 15 информационных табличек с надписью «Берегите лес! Не бросайте мусор!». Такую кампанию начали в городе по инициативе российского главы администрации Ялты Андрея Ростенко.

По мнению руководителя города, подобные информационные стенды служат напоминанием о том, что мусор негативно влияет на окружающую среду и портит экологию воздуха.

«2017 год объявлен президентом России Владимиром Владимировичем Путиным Годом экологии, поэтому сегодня мы уделяем особое внимание экологии, состоянию зеленых насаждений, скверов, парков и лесов. К сожалению, за долгие годы в лесных массивах скопилось множество мусора, который нерадивые граждане выбрасывают, чтобы не пользоваться услугами мусоровывозящих компаний и оставляют после пикников. Мы решили призвать к совести ялтинцев и гостей курорта и установить такие стенды», – сказал Ростенко.

Он подчеркнул, что к началу курортного сезона дополнительно будет установлено еще 20 информационных стендов.

В конце января 2017 года подконтрольное Кремлю правительство Крыма утвердило программу в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами на 2017-2021 годы.

На данный момент в Крыму находится 28 полигонов ТБО, однако, по словам нынешнего крымского министра экологии и природных ресурсов Геннадия Нараева, функционировать могут только девять.