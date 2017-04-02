Парусное судно «Херсонес» в Севастополе откроют для посещений

В честь 28-летия парусного учебного судна «Херсонес», которое находится в Севастополе, откроют для посещений. Об этом сообщила представитель филиала «Росморпорт» Алена Казаренко.

«Ровно 28 юных яхтсменов, на шверботах класса «Оптимист» в праздничном убранстве пройдут вдоль набережной, а на берегу развернутся соревнования по перетягиванию каната, где каждый сможет померяться силой с моряками команды парусника «Херсонес», – цитирует Казаренко турпортал Крыма.

Сообщается, что на борту парусника откроются две выставки – «Под парусами Херсонеса» севастопольского художника Олега Танцюры и моделей кораблей. А на верхней палубе ученики детской морской флотилии им. адмирала Кузнецова будут учить детей и взрослых вязать морские узлы.