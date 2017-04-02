В Сербии выбирают нового президента

В Сербии 2 апреля проходят выборы президента страны. Согласно последним предвыборным социологическим опросам, наибольшие шансы на победу имеет нынешний премьер-министр страны Александр Вучич: Агентство Demostat дает ему 56 процентов, тогда как его главный конкурент, студент и сатирик Лука Максимович под псевдонимом «Белый», имеет 9,5 процента. По результатам другого опроса, агентства Ipsos, Вучич имеет 53%, Максимович 11%.

Александр Вучич, бывший националист, позиционирует себя как проевропейский политик, который одновременно хочет сохранения хороших отношений с Россией.

Действующий президент Сербии Томислав Николич отказался идти на второй президентский срок.

В случае, если в первом круге победитель не определится, второй тур состоится 16 апреля.

По Конституции Сербии, президент имеет лишь ограниченные полномочия. Как предполагают аналитики, Вучич в случае избрания может попытаться добиться расширения президентских полномочий.