В парке львов «Тайган» впервые сформирован целостный прайд (видео)

В парке львов «Тайган» впервые с момента его открытия – 2012 год –сформирован целостный прайд, где совместно живут взрослые львы, львицы и львята. Об этом 2 апреля Крым.Реалии сообщил собственник ялтинского зоопарка «Сказка» и парка львов «Тайган» Олег Зубков.
«Мы всегда отсаживаем львиц после родов и подросших львят держали отдельно от взрослых львов. Но на этой неделе мы решили попробовать выпустить львицу с подросшими львятами в ее вольер с большими львами. Львица не дает в обиду малышей и этот вольер сразу стал одним из самых интересных для посетителей парка», – рассказал Олег Зубков.
Имя львицы – Симона, она родила своих малышей перед Новым годом.
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«С рождением львят у нас проблем нет, а вот с кормами есть. Наша подсобная ферма в Ульяновке и судьба наших свиней ждут своего суда. Пока мы добровольно свиней на сжигание из-за карантина по АЧС не отдаем, продолжаем каждые 72 часа платить штрафы», – напомнил о ситуации Зубков.
Сотрудники сафари-парка «Тайган» с конца февраля не могут получать корм для хищников парка, причина тому – введенный российскими властями Крыма карантин по африканской чуме свиней.
Сафари-парк «Тайган» расположен в крымском городе Белогорске. Это крупнейший в Европе питомник различных пород львов и многих других видов животных, расположенный на территории 32 гектар из которых 20 гектар отведено под сафари. В данный момент на просторах парка проживают более 70 львов. Также здесь есть зоопарк, где представлены сотни животных других пород, в том числе десятки медведей и тигров, леопарды, ягуары, пумы, жирафы, верблюды, обезьяны, многочисленные парнокопытные и птицы. Всего в зоологических парках Олега Зубкова проживает три с половиной тысячи разных животных и птиц.
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