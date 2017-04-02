Круиз Сочи–Крым на судне 1971 года обойдется туристам от 25 тысяч рублей

Стоимость круиза Сочи-Крым, который российские власти намерены запустить с начала мая, составит 25–55 тысяч рублей (11962–26316 гривен, 444–977 долларов) и выше, в зависимости от класса кают. Об этом сообщает крымское издание «Примечания».

Судно 1971 года производства, купленное Росморпортом, на буксире доставлено в турецкий город Тузлы. Как сообщают организаторы круиза, для лайнера придумали новое название: вместо RoyStar теплоход получит имя «Князь Владимир».

Как заверили в Федеральном агентстве морского и речного транспорта России, в 2005 году Roy Star приведено в соответствие требованиям, ремонтировалось в 2013 и 2017 годах.

В июне 2014 года Украина закрыла для судоходства морские порты на территории оккупированного Крыма: в Евпатории, Керчи, Севастополе, Феодосии, Ялте, а также информировала об этом международные организации.

В 2014 году в уголовный кодекс Украины была внесена статья №332-1, ею предусмотрена ответственность за нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее.