Киллер экс-депутата Госдумы России Дениса Вороненкова Павел Паршов незадолго до убийства побывал в оккупированном Донецке – об этом заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в интервью немецкому изданию Bild.

«Шестого марта убийца находился на временно оккупированной территории, в городе Донецк. Это дало президенту и мне основания подозревать, что за этим стоит Россия. Нацгвардейцам, в том числе, бывшим запрещено находиться в этом районе. Мы обыскали квартиру, где убийца остановился с двумя другими людьми», – отметил Луценко.

«Я не говорю, что киллер был российским агентом. Но он мог быть им в течение нескольких лет службы в Национальной гвардии. Когда мы арестуем сообщников, будем знать больше», – добавил он.

Ранее Юрий Луценко заявлял о серьезном прогрессе следствия по делу Вороненкова.

Дениса Вороненкова убили 23 марта в центре Киева. По данным полиции, в результате стрельбы также был ранен его охранник и нападающий, который позже скончался от ранений.

Экс-депутата Госдумы России Дениса Вороненкова застрелил уроженец Севастополя Павел Паршов. Ему было 28 лет. Об этом заявил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

Президент Петр Порошенко назвал убийство Вороненкова «актом государственного терроризма со стороны России».

Денис Вороненкова, который в декабря 2016 года вместе со своей женой, также бывшим депутатом Госдумы Марией Максаковой, переехал в Украину, 14 февраля сообщил о получении украинского гражданства. В Украине бывший российский депутат ранее дал показания по делу о государственной измене в отношении экс-президента Виктора Януковича.