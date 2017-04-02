Для работы в Крыму на лето из России планируют отправить 239 силовиков

В Крым к курортному сезону прибудут 239 силовиков из регионов соседней России. Об этом на пресс-конференции в Симферополе сообщил подконтрольный Кремлю министр внутренних дел Крыма Сергея Абисова.

«В 2017 году мы подали документы в министерство внутренних дел для оказания практической помощи. Нам пошли навстречу, и было выделено 239 сотрудников для обеспечения охраны общественного порядка в летний курортный сезон. Проведя анализ обстановки, нами было принято решение выделить дополнительные силы в Симферополь, Ялту, Алушту, Евпаторию, Керчь, Судак и районы», – цитирует Абисова «Новости Крыма».

Он уточнил, что среди командированных будут и сотрудники ГИБДД.

В Крыму после его аннексии Россией к охране правопорядка активно привлекают «самообороновцев», казаков, а также подразделения военной полиции Минобороны Российской Федерации.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».