В Крыму не хватает опорных пунктов – крымский министр МВД

Подконтрольный Кремлю министр внутренних дел Крыма Сергей Абисов на пресс-конференции в Симферополе заявил, что на полуострове не хватает опорных пунктов в районах и городах, не все участковые обеспечены опорными пунктами полиции.

«Мы предложили администрациям, чтобы нам передали помещения в соответствии с нашими нуждами. Мы проверили бы там ремонт, и сотрудники бы работали в комфортных условиях и принимали граждан. На сегодняшний момент таких помещений нам выделено мало», – цитирует Абисова «Новости Крыма».

Год назад в аннексированном Россией Севастополе заявляли о стремлении усилить охрану правопорядка посредством передвижных опорных пунктов.

В Крыму после его аннексии Россией к охране правопорядка активно привлекают «самообороновцев», казаков, а также подразделения военной полиции Минобороны Российской Федерации.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».