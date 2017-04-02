Подконтрольный Кремлю «Центр занятости населения» Крыма публикует объявление для работодателей в котором специалисты Центра напоминают о возможности принять на временную работу несовершеннолетних граждан.

«Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан способствует получению трудовых и профессиональных навыков, профилактике безнадзорности, снижению числа правонарушений среди подростков, пропагандирует трудовое воспитание и добросовестное отношение подростков к труду, создает условия для занятости и поддержки доходов детей и их семей из социально незащищенной категории», – говорится в сообщении.

Специалисты крымского Центра напомнили и о необходимости заключения срочного трудового договора о временном трудоустройстве с несовершеннолетним гражданином.

В Госдуму России внесен законопроект о введении в закон «Об образовании» понятия «трудовое воспитание». Как заверяют авторы документа – сенаторы Виктор Кресс и Александр Волков, документ разработан в целях совершенствования законодательства России.

Авторы документа также утверждают, что предложенные поправки разработаны в соответствии со «Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года».