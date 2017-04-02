Задержанный в Крыму активист Бекиров вышел на свободу

Арестованный на трое суток крымский активист Ремзи Бекиров вышел на свободу. Об этом активист написал 2 апреля на своей странице в Фейсбуке.

«Вышел. Спасибо всем за поддержку, я ее очень чувствовал.Вместе – мы сила!» – написал Бекиров.

Утром 30 марта сообщалось, что в Крыму задержали активиста Ремзи Бекирова, его обвинили в якобы размещении в социальной сети запрещенных материалов. Крымский адвокат Эдем Семедляев заявил, что Бекирову вменяли статью 20.29 КоАП России – производство и распространение экстремистских материалов.

Позднее подконтрольный Кремлю Симферопольский районный суд арестовал Ремзи Бекирова на трое суток.

Представители защиты задержанного заявили, что будут подавать жалобу на решение суда о трехдневном аресте Бекирова.

С переходом Крыма под контроль России на полуострове ФСБ проводит регулярные обыски и допросы журналистов, активистов, общественных деятелей, проходят задержания среди представителей крымскотатарского населения. Правозащитники характеризуют это как «борьбу с инакомыслием».

Министерство иностранных дел Украины неоднократно выражало обеспокоенность преследованием граждан Украины в аннексированном Крыму и призывало прекратить давление.