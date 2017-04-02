В 2017 году число призывников из Крыма увеличится на 30% – российский офицер

В 2017 году в армию пойдет почти 5 тысяч молодых крымчан, что на тысячу человек больше прошлого года. Об этом заявил начальник организационно-мобилизационного управления штаба Южного военного округа генерал-майор Андрей Колесов, сообщает ТАСС.

«Уже этой весной в Крыму призовут 2,4 тысяч человек, из которых 400 парней будут севастопольцами. По сравнению с 2015 годом число призывников в этом году увеличится на 70%, так как два года назад в армию взяли лишь 1,5 тысяч крымчан», – заявил Колесов

Накануне сообщалось, что призывников из Крыма отправят на службу в армию во все регионы соседней России.

30 марта президент России Владимир Путин подписал Указ «О призыве в апреле – июле 2017 года граждан Российской Федерации на военную службу и об увольнении с военной службы граждан, проходящих военную службу по призыву».

В январе 2017 года в подконтрольном Кремлю правительстве Крыма заявили, что в результате военных призывов 2015-2016 годов, на службу в российскую армию направили более 4 тысяч крымчан. Там же ранее сообщали, что крымчане несут уголовную ответственность от уклона службы. Например, в прошлом году под суд отдали жителя Ялты, который не согласился служить в армии России и не явился в военкомат по повестке.

В комитете Государственной Думы России по обороне намерены на законодательном уровне повысить призывной возраст россиян до 30 лет. Об этом 23 марта заявил глава оборонного комитета Владимир Шаманов. По его словам, часть российских депутатов полагает, что планка в 27 лет, установленная для предельного возраста прохождения службы в армии, занижена. Также в Госдуме сообщили, что в российской армии существует большая проблема уклонистов.