США: в Вашингтоне проходит акция солидарности с Беларусью

В Вашингтоне несколько десятков человек участвуют в акции солидарности с Беларусью. Об этом сообщает белорусская служба Радио Свобода.

На прошлой неделе, 25 марта, в Минске оппозиция пыталась провести празднование Дня Свободы, но до объявленного заранее места сбора рядом с Национальной академией наук смогли попасть преимущественно журналисты. Потенциальных участников акции останавливали кордоны милиции.

После этого до тысячи активистов стали двигаться к центру Минска из другого места, но вскоре были остановлены милицией, произошли массовые задержания. США и ЕС осудили задержания участников акции в Минске.