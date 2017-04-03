В Крыму анонсируют суд над блогером Назимовым

В Крыму на 3 апреля анонсируют суд над блогером из Алушты Алексеем Назимовым. Об этом сам журналист написал на своей странице в Фейсбуке.

«Судебное заседание по продлению стражи журналиста Алексея Назимова состоится в понедельник, 3 апреля, в 16 часов, в Алуштинском городском суде. Официальная причина переноса заседания с пятницы – занятость судьи», – говорится в сообщении.

Раньше Алексей Назимов и оппозиционный депутат Алуштинского горсовета Павел Степанченко объявили голодовку в следственном изоляторе Симферополя.

Алексея Назимова и Павла Степанченко задержали 4 октября прошлого года по подозрению в коммерческом подкупе и посредничестве. По версии следствия, Алексей Назимов вымогал деньги у представителя Алуштинской организации «Единой России» за неразглашение сведений, порочащих членов этой партии.

В отношении задержанных возбудили уголовное дело. Назимова ранее обвиняли по части 7 статьи 204 Уголовного кодекса России (коммерческий подкуп, сопряженный с предметом вымогательства предмета подкупа), а Степанченко – по части 2 статьи 204.1 (посредничество в коммерческом подкупе, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

Впоследствии дело было переквалифицировано по стате 163 Уголовного кодекса России (вымогательство).

Подконтрольный России Алуштинский городской суд 3 марта продлил еще на месяц срок содержания под стражей блогеру Алексею Назимову и алуштинскому депутату Павлу Степанченко.